Avengers: Endgame, i Russo parlano della durata del film: 'Vogliamo che sia di tre ore'

In questi giorni si sta facendo un gran parlare del minutaggio di Avengers: Endgame, che potrebbe attestarsi intorno ai 182 minuti: nel corso di un'intervista con Box Office Pro, i registi del film Anthony e Joe Russo hanno parlato proprio di questo specifico argomento.

Queste le parole dei due cineasti:

"Abbiamo sempre voluto che il film durasse all'incirca tre ore. E' un tempo di esecuzione molto specifico. Non è cambiato neanche quando abbiamo dovuto girare le scene aggiuntive, anche se abbiamo aggiunto molte cose con quei reshoot ne abbiamo tolte delle altre per far si che la lunghezza del film restasse immutata. Del resto si tratta di una storia molto, molto densa. Abbiamo così tanti personaggi da raccontare, e le cose che abbiamo da dire richiedono quel tipo di tempo di esecuzione."

Joe Russo ha aggiunto:

"Mio fratello e io siamo davvero interessati a raccontare storie emotive. Quando si dispone di una trama tentacolare con un sacco di personaggi e interessi emotivi, hai bisogno di molto tempo per farla respirare ed evolvere emotivamente. In termini di scala, sai già che finirai nel doverti appoggiare ad un minutaggio del genere. Non è che amiamo i tempi di esecuzione eccessivi, solo che è stato molto difficile dover chiudere dieci anni di storytelling."

Infine, i due registi hanno anche parlato del loro approccio alle storie Marvel, e di quanto il loro lavoro finisca col rispecchiare la società attuale.

"Siamo stati molto aperti e onesti sul fatto che ci piace creare una sinergia tra la storia che stiamo raccontando e ciò che sta accadendo. Winter Soldier parlava dello stato di polizia e di quanto controllo avrebbe o dovrebbe avere il governo sulle vite private. Mentre stavamo girando quel film, accadde lo scandalo Snowden. Poi arrivò Ciivl War, che raccontò del divorzio di una famiglia, di una spaccatura, l'estremismo fra due parti inconciliabili ... era una storia che rifletteva sul dove stavamo andando noi come società. E a volte può succedere che i cattivi vincano, e infatti è arrivato Infinity War con Thanos."

Questa ultima dichiarazione si riferisce chiaramente alla vittoria di Donald Trump durante le ultime presidenziali statunitensi. Nella stessa intervista, inoltre, i Russo hanno parlato di come tono e prospettive di Endgame saranno diverse da Infinity War.

Voi cosa ne pensate in proposito? Come al solito, ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che Avengers: Endgame arriverà il prossimo 24 aprile.