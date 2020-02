Avengers: Endgame, i Russo elogiano James Cameron: 'È il padrino del cinema moderno'

Intervistati dall'Hollywood Reporter in occasione degli imminenti ICG Publicists Awards, i fratelli Russo hanno parlato dell'influenza che James Cameron ha avuto sulle loro carriere di filmmaker, commentando in particolare la sua reazione al successo di Avengers: Endgame.

Il regista aveva infatti rivelato che gli straordinari risultati del film Marvel gli hanno dato speranza sulla buona riuscita dei sequel di Avatar al box office, i quali avranno il non facile compito di replicare quanto ottenuto dal primo capitolo nel 2009. Un commento che a quanto pare ha suscitato l'entusiasmo dei Russo.

"Non ne abbiamo parlato con lui. Non lo abbiamo mai incontrato, neanche sui social. Ma ha avuto un'influenza enorme sulla nostra crescita" ha detto Joe durante l'intervista. "Diciamo sempre che la sceneggiatura di Aliens è un modello per gran parte del cinema moderno. È nata un'era di film commerciali che devono il loro DNA a quello script. È il padrino del cinema d'intrattenimento moderno insieme a Spielberg e Lucas. È difficile elaborare i commenti al tuo lavoro di qualcuno con cui sei cresciuto. Il piccolo bambino che è in te sicuramente si sente esaltato e apprezzato."

Joe ha poi aggiunto: "Cameron non sbaglia nel dire che c'è speranza. C'è sempre speranza. Dobbiamo guardare a noi stessi per offrire il giusto tipo di intrattenimento che spinga le persone ad uscire di casa. La situazione è più competitiva di quanto non lo sia mai stata. Credo che il pubblico voglia concetti nuovi e interessanti. E vuole che siano presentati in modi spettacolari che valgano il prezzo del biglietto. Vogliono un'esperienza collettiva. Penso che Endgame abbia rappresentato questo tipo di esperienza che non puoi trovare a casa tua: le urla, i pianti e le risate in compagnia. È per questo che le persone vanno al cinema. Dobbiamo lavorare duramente per fornire questa esperienza, per guadagnare la loro fiducia e il loro rispetto."

Visto il contributo dei registi alla campagna marketing di Avengers: Endgame, una delle componenti che hanno portato al successo della pellicola, i Russo saranno premiati agli ICG Awards come Showmen of the Year nel campo cinematografico.

A proposito di MCU, qui potete trovare la nostra analisi del trailer di Black Widow pubblicato di recente al Super Bowl.