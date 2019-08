Avengers: Endgame, per i Russo Doctor Strange è morto 14,000,605 milioni di volte

Se avete pianto per il sacrificio di Iron ManDoctor Strange, almeno stando a delle recenti dichiarazioni dei fratelli Russo durante un Q&A su Avengers: Endgame.

A quanto pare infatti è questo il numero di sacrifici richiesti al personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch per esplorare tutti i possibili scenari del MCU e scovare quello in cui gli Avengers avrebbero battuto Thanos. Nelle parole usate dai registi:

"Quei futuri Doctor Strange per vederli deve anche viverli fisicamente, e morire in ognuno di essi per far partire il successivo. Prima di morire, deve resettarlo - come abbiamo visto alla fine del suo film stand-alone. Muore e visita un altro futuro."

Deve essersi trattato di un'esperienza a dir poco orribile, le cui conseguenze a questo punto saranno quasi certamente esplorate nel nuovo film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che come sappiamo farà parte della Fase 4 del MCU: il film è pubblicizzato come il primo horror dei Marvel Studios e sarà strettamente legato alla mini-serie Disney+ WandaVision, dato che avrà per co-protagonista anche Elizabeth Olsen, interprete di Wanda Maximoff.

Entrambi i capitoli del MCU usciranno a maggio 2021, anche se al momento non è chiaro quale dei due arriverà prima. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, comunque, sarà nei cinema dal 7 maggio.

