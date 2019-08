Avengers:Endgame, i Russo confermano che Nick Fury e Mace Windu non sono la stessa persona

Va bene che negli anni il Marvel Cinematic Universe da terrestre si è sempre più spostato verso l'esplorazione della Galassia, ma non si spingerà mai così lontano, lontano: i registi di Avengers: Endgame hanno infatti troncato sul nascere una strampalata teoria su Nick Fury e Mae Windu.

Dato che sappiamo che Star Wars, nominato più volte nel corso dei film dei Marvel Studios, esiste all'interno del MCU esattamente come nel nostro universo, molti fan hanno iniziato a chiedersi come sia possibile che Mace Windu sia identico a Nick Fury.

Il capo dello S.H.I.E.L.D. ha un gemello attore? Perché Peter Parker, accanito fan della saga, non si accorge che il maestro Jedi è identico alla spia che ha creato gli Avengers? Nel MCU il personaggio in quei film è interpretato da un altro attore, e non da Samuel L. Jackson? I Russo sono stati interpellati sulla goliardica faccenda nel corso del We Love You 3000 Tour:

"La cosa è molto semplice, si assomigliano e basta. In sostanza Nick Fury sa di assomigliare molto al personaggio di Mace Windu".

Niente di più banale, dunque, come succede per la maggior parte di queste strambe ma divertenti teorie cervellotiche, come quella - ancora più celebre - secondo la quale Indiana Jones è tutto un sogno che Han Solo vive mentre è imprigionato nella carbonite, quindi ambientato tra L'Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi.

Sempre parlando di suggestioni e ipotesi, scoprite quale X-Men sarebbe riuscito a sopravvivere allo schiocco di dita di Thanos, sempre secondo i Russo.