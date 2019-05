Avengers: Endgame, i Russo condividono una foto dal set con i Vendicatori originali

Avengers: Endgame, il cinecomic dei Marvel Studios uscito ormai quasi un mese fa nei cinema, è a quota 2.6 miliardi di dollari ed è a 175 milioni di dollari dal diventare il film che ha incassato di più nella storia del cinema, spodestando Avatar.

Ci riuscirà o meno? Chi lo sa... nel frattempo i fratelli Joe & Anthony Russo hanno condiviso in rete una nuova foto dietro le quinte inedita, scattata sul set di Avengers: Endgame. Nella foto - che trovate qui sotto su Twitter - vediamo i due Russo insieme ai sei Vendicatori originali: Chris Evans (Steve Rogers/ Captain America), Mark Ruffalo (Bruce Banner/ Hulk), Scarlett Johansson (Nathasha Romanoff/ Vedova Nera), Chris Hemsworth (Thor), Jeremy Renner (Clint Barton/ Occhio di falco) e, naturalmente, Robert Downey Jr. (Tony Stark/ Iron Man).

Nel corso della pellicola Captain America, Iron Man e Ant-Man (Paul Rudd) tornano nel passato per recuperare ben tre gemme dell'Infinito durante gli eventi del primo The Avengers nel 2012. E la foto ritrae proprio la ricostruzione degli eventi del primo Avengers con i sei Vendicatori originali - con i look perfettamente identici a quelli visti nella pellicola di Joss Whedon. Ed è per questo che nello scatto è presente anche il Loki di Tom Hiddleston, villain principale di quel film.

Endgame si sta rivelando un grosso successo in tutto il mondo, Italia inclusa dove è diventato l'incasso maggiore dell'anno.