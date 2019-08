Avengers: Endgame, per i Russo la colonna sonora di Alan Silvestri è da Oscar

Noi di Everyeye.it siamo stati fra i primi, e in tempi non sospetti (a febbraio 2019, addirittura prima degli ultimi Oscar), a citare Avengers: Endgame e Academy Awards nella stessa frase, e in pochi mesi il pensiero è diventato discussione pubblica.

Mai come quest'anno, infatti, i Marvel Studios potrebbero essere legittimati a tentare il colpaccio agli Oscar: una insperata vittoria del film dei Russo consacrerebbe definitivamente il genere cine-comic, divenuto il più popolare del mondo del cinema, ma soprattutto il lavoro di Kevin Feige, attualmente il produttore più acclamato di Hollywood.

Del resto la statuetta al Miglior Film va al produttore e non premia necessariamente il film più bello dell'anno, ma tendenzialmente quello più importante e/o significativo: comunque, dopo la nomination dell'anno scorso a Black Panther, anche Endgame può sperare di arrivare alla Notte degli Oscar (sicuramente potrà contare sulla sponsorizzazione della Disney, e sappiamo quanti milioni sia necessario spendere per portare un film sul palco dell'Academy, con gare di marketing che rimandano a delle vere e proprie campagne elettorali) con i Russo che hanno già puntato il dito verso una candidatura a Robert Downey Jr. come miglior attore.

Ora, nel commento audio contenuto nell'edizione digital del film per il mercato home-video, i due registi hanno sponsorizzato anche la colonna sonora di Alan Silvestri.

