Avengers: Endgame, i Russo chiariscono il fato di Captain America

Mentre Avengers: Endgame è tornato al cinema con un'edizione estesa, che sta facendo racimolare altri soldi al cinecomic, i due registi, i fratelli Joe & Anthony Russo, sono tornati a parlare di uno dei momenti più chiacchierati della pellicola.

Nel finale della pellicola Steve Rogers a.k.a. Captain America (Chris Evans) decide di tornare indietro nel tempo e vivere quella vita che non ha mai vissuto con il suo grande amore, Peggy Carter (Hayley Atwell). Nel finalino vediamo addirittura Steve nella nostra realtà, da anziano, donare il suo scudo a Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) per farlo diventare il nuovo Captain America!

Successivamente all'uscita del film il momento è stato chiacchieratissimo. I fratelli Russo, che hanno promesso delle sorprese per la re-release, hanno affermato che Steve ha vissuto in una realtà alternativa mentre gli sceneggiatori, Christopher Markus e Stephen McFeely, che ha vissuto nella nostra realtà e che, addirittura, Steve è il marito di cui Peggy parla in Captain America: The Winter Soldier!

A chi dare ragione? I due fratelli hanno tentato di chiarire la situazione: "Uno dei modi per cui questo funzioni è che quando Captain America è tornato nel passato ha creato un altro ramo della realtà in cui un secondo Cap era ancora congelato. Peggy capiva che era ancora morto a quel punto della storyline perché Cap era tornato in un periodo storico in cui ancora nessuno sapeva che ancora fosse vivo, congelato da qualche parte là fuori. Ora, un'altra storia per un altro momento è che creando questo ramo della realtà, Cap dovrebbe usare le Particelle Pym per tornare in questa realtà e recuperare lo scudo...".