Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. svela le frasi alternative per la morte di Iron Man

Sono passati ormai tre anni dall'arrivo nelle sale di Avengers: Endgame, film destinato a rimanere nella storia del cinema per una svariata serie di fattori, non ultimo l'incredibile risultato al box-office mondiale in cui ha sfidato apertamente lo strapotere di Avatar di James Cameron. Spicca poi l'uscita di scena del personaggio di Iron Man.

Tutti, infatti, ricordano benissimo che le ultime parole di Tony Stark / Iron Man nel Marvel Cinematic Universe prima di spazzare via dall'universo Thanos e i suoi alleati sono state le stesse pronunciate alla fine del primo film Marvel con protagonista Robert Downey Jr., ovvero "Io sono Iron Man", ma l'attore è recentemente apparso nel corso di una puntata del podcast Hypocondriactor Podcast nella quale ha ricordato proprio la scena in questione e le versioni alternative provate sul set con altre battute.

"Bella quella scena. Alla fine mi hanno fatto dire 'io sono Iron Man' ed era la frase più giusta, ma ho provato tante frasi alternative, alcune anche stupide come 'sei fottuto' o roba simile. Dovrei riprendere in mano il mio quadernino e rileggerle tutte... ma è stata una grandissima idea dei montatori o degli sceneggiatori, ora non ricordo bene, di tornare al primo film e avere la sua frase delle origini come quella della sua morte. E' stata d'impatto".

Continuando a parlare del Marvel Cinematic Universe, in molti si chiedono se ci sarà un possibile ritorno degli Avengers dopo la conclusione della Saga dell'Infinito, oppure se tutto si è concluso con gli eventi di Endgame. Per ora, l'unica certezza è che Doctor Strange tornerà a maggio con Doctor Strange nel Multiverso della Follia e che Thor tornerà con un nuovo look in Thor: Love and Thunder, la cui uscita nelle sale cinematografiche italiane è attesa per il 6 luglio.

Infine, sono in molti a pensare che una versione di Tony Stark interpretata da Tom Cruise possa apparire in Doctor Strange 2.