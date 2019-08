Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. premiato come Disney Legend!

Orizzonti di gloria per Robert Downey Jr.: durante il D23 l’attore è stato insignito del titolo di Disney Legend, tributo legato alle figure più illustri della casa di produzione statunitense. L’ineluttabile interprete di Avengers: Endgame non è stato però l’unico a essere premiato, come dimostra lo scatto di una vecchia conoscenza su Instagram.

Nato nel 1987, il titolo di Disney Legends è attribuito a coloro che hanno fatto la differenza per l’eredità non solo cinematografica degli Studios più famosi del mondo: attori, progettisti, animatori, compositori e amministratori sono stati decorati con questo appellativo, divenuto negli anni sinonimo di successo.

All’edizione 2019 del D23 di Anaheim è toccato nientemeno che a Robert Downey Jr. ritirare l’ambito riconoscimento, ovviamente per l’onorata carriera nei panni di Iron Man che ha avuto il suo culmine in Avengers: Endgame.

Ora l’attore è lanciato verso un progetto appena annunciato che la Rete ha provato a decifrare con un indovinello da veri maestri, ma non è un caso che l’attore e produttore statunitense sia oramai venerato tra i padri fondatori del nuovo corso dei cinecomic.

Infatti, grazie al suo ruolo interpretato per la prima volta nel 2008 è nato il Marvel Cinematic Universe, e dopo ventitré pellicole e undici anni di servizio è oramai innegabile l’influenza del personaggio nella cultura popolare.

“Sentivo che oggi sarebbe stato un giorno speciale, voglio ringraziare i fan che mi seguono fin dall’inizio; interpretare Tony per tutti questi anni con la consapevolezza che la tecnologia potrà accompagnarci verso una nuova nascita è stato davvero entusiasmante”: con queste parole Robert Downey Jr. ha ritirato il premio da Bob Iger, CEO di casa Disney, riconoscendo la fortuna e la responsabilità del compito svolto.

Come non esaltarsi poi alle parole conclusive dell’attore, un vero e proprio attestato di fedeltà: “Sarò per sempre un appassionato del primo universo cinematografico inclusivo e in costante evoluzione: al futuro!”.

Testimoniando un curioso destino in comune con un post su Instagram, anche il regista e attore Jon Favreau è stato nominato con lo stesso titolo: i due si frequentarono con il primo Iron Man, e dopo Avengers: Endgame potranno dire di essere davvero leggende!