Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. potrebbe perdere un altro Oscar per colpa di Joker

Che Robert Downey Jr. sia fuori dagli Oscar 2020 non è ancora cosa certa, dato che la campagna For Your Consideration della Disney per Avengers: Endgame potrebbe essere aggiornata nel corso dei prossimi giorni (come accadde del resto l'anno scorso), eppure il pericolo più concreto è un altro.

Agli Oscar 2009, quando fu candidato come miglior attore non protagonista per Tropic Thunder (la seconda nomination della carriera dopo quella del 1993 per Charlot, in quel caso però come protagonista) Downey Jr. vide i suoi sogni di vittoria infrangersi a causa del villain di Batman, che nella versione di Heath Ledger gli soffiò la statuetta con Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

In quell'occasione fu la famiglia dell'attore a ritirare il premio, ma questa volta lo scenario potrebbe ripetersi: Joaquin Phoenix (in perfetta salute, per carità) ad oggi è il candidato numero uno per la vittoria della statuetta come miglior attore protagonista 2020, e a meno che le polemiche che circondano il film negli Stati Uniti non azzoppino la sua cavalcata, il prossimo febbraio l'interprete di Iron Man potrebbe davvero vedersi "rubare" il premio da sotto il naso una seconda volta, e curiosamente sempre dallo stesso supercriminale.

Una nuova Civil War? Un sequel di Batman vs Superman intitolato Iron Man vs Joker? Staremo a vedere. Di certo tutti i fan dei cinecomics potrebbero assistere ad una sfida epocale in sede di nomination.

