Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. merita l'Oscar secondo Jon Favreau

Un anonimo membro dell'Academy ha recentemente dichiarato che non voterebbe mai per un film degli Avengers ai premi Oscar, ma Jon Favreau, così come i fratelli Russo, è sicuro: Robert Downey Jr. merita un premio per la sua performance in Avengers: Endgame.

"Ha di sicuro il mio voto," ha detto il regista del primo storico Iron Man (leggi: Everycult su Iron Man) a Variety. "E' stato capace di scoprire ed esplorare diverse dimensioni del personaggio nel corso di molti, molti film. Devo dire che, se guardi a come ha iniziato e come ha finito le sue performance dal primo film ad Endgame, c'è stato un arco narrativo del personaggio davvero riflessivo, sia per quanto riguarda la sua performance che per il lavoro dei filmmaker."

"Sono grato di averne fatto parte e continuato ad esserci per quelle scene significative anche da attore, ma anche come amico, e guardarlo esplorare così profondamente il personaggio quando di solito non ne hai l'opportunità."

"Alla Marvel è come essere in una famiglia," ha continuato Favreau parlando delle tante star e filmmaker con cui ha collaborato negli anni, da Gwyneth Paltrow e Tom Holland a Kevin Feige e i fratelli Russo. "Io e Robert ne abbiamo passate tante."

Voi cosa ne pensate? Robert Downey Jr. ha davvero qualche chance di aggiudicarsi l'ambita statuetta? Diteci la vostra nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al nostro approfondimento sul confronto tra Avengers: Endgame e l'Academy.