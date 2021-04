Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. festeggia il film con una sequenza eliminata

Ricorderete sicuramente che Katherine Langford era entrata nel cast di Avengers: Endgame nel ruolo che poi si scoprì essere quello della figlia cresciuta di Tony Stark nella sequenza poi eliminata dal montaggio finale del film; proprio Robert Downey Jr. per omaggiare i due anni del film ha voluto condividere un dietro le quinte.

L'attrice di 13 era stata ingaggiata per interpretare una versione adolescente di Morgan Stark, la figlia di Tony e Pepper, che il primo incontra all'interno della Gemma dell'Anima, ma l'unica scena in cui era presente non è stata aggiunta alla versione cinematografica del film, ma solo in seguito come contenuto speciale su DVD Blu-ray e su Disney+.

Downey Jr. ha condiviso quindi un estratto dal dietro le quinte della medesima scena mentre veniva girata dai due attori, senza quindi gli effetti visivi poi aggiunti in fase di post-produzione e mai completamente finiti dato che alla fine la scena venne rimossa dal montato definitivo. Downey Jr. ha commentato semplicemente ammettendo: "Non riesco a credere siano passati due anni da Endgame...".

Qualche mese fa la stessa Langford aveva commentato la scena e il fatto di essere stata esclusa da Avengers: Endgame: "Le persone continuano a chiedermi 'Oh, ti è dispiaciuto? Te la sei presa?' Ma la mia risposta è 'Qualsiasi cosa sia meglio per il film, per me va bene'. Perché alla fine preferisco aver avuto l'esperienza di essere stata parte [anche così] di un bel bel film, un film fatto bene, piuttosto che parte di un film in cui ero presente solo per far presenza, anche se non funzionava. Nessuno vuole essere l'elemento messo a caso in un film. E io non sentivo affatto che fosse così, e nemmeno i Russo.Ma arrivati alla fine del film non aveva poi molto senso tenerla, così mi hanno mandato un messaggio, e ho parlato con altre persone, e ho detto 'Ehi, qualsiasi sia la scelta migliore per il film a me va bene".