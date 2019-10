Avengers: Endgame, Robert Downey. Jr. commenta le sue possibilità agli Oscar 2020

Nei giorni scorsi la Disney ha rivelato le prime candidature per la campagna For Your Consideration in vista degli Oscar 2020, a quanto pare escludendo Robert Downey Jr., protagonista del film di punta della major, Avengers: Endgame

Ora l'attore, ospitato all'Howard Stern Show, ha commentato per la prima volta questa esclusione rivelando di non sentire il bisogno di essere necessariamente incluso nella lista.

"Sono così felice che tu abbia sollevato l'argomento, perché in questi giorni non si è parlato d'altro" ha detto l'interprete di Tony Stark/Iron Man al presentatore dello show, Howard Stern, che invece è convinto che Downey Jr. si meriti la nomination. "Per quanto riguarda la faccenda in sé, diciamo che generalmente la penso spesso come te, siamo molto più simili di quanto tu possa davvero voler credere. Guardo spesso il tuo spettacolo e sono d'accordo con la maggior parte delle tue opinioni, e mi fa piacere sapere che pensi che io meriti la nomination."

Voi cosa ne pensate? Per voi Robert Downey Jr. merita di essere incluso quanto meno nella lista For Your Consideration? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Prima di salutarvi, una curiosità: qualora l'attore dovesse essere candidato - manca ancora molto del resto all'annuncio delle nomination ufficiali, e la Disney potrebbe decidere di aggiungere la star alla campagna di sponsorizzazione - potrebbe finire col perdere l'Oscar di nuovo a causa di Joker, cosa che era già successa nel 2009.