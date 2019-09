Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. fa gli auguri di compleanno a Gwyneth Paltrow

In occasione del compleanno di Gwyneth Paltrow, il suo amico e collega Robert Downey Jr. è comparso su Twitter per fare gli auguri all'attrice con la quale per oltre un decennio ha condiviso la sua avventura nel Marvel Cinematic Universe.

I due, infatti, hanno esordito nella saga creata da Kevin Feige in Iron Man di Jon Favreau, primo film del MCU, nei panni rispettivamente di Tony Stark e Pepper Potts: da allora la coppia è stata una delle preferite dei fan del franchise, ed è stata vista in numerosi altri film come Iron Man 2, The Avengers, Iron Man 3, Spider-Man: Homecoming e Avengers: Infinity War.

Come sappiamo, la loro ultima apparizione sullo schermo è arrivata proprio quest'anno grazie a (o a causa di) Avengers: Endgame.

