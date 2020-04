Avengers: Endgame, riviviamo la grandiosa reazione del pubblico al sacrificio di Iron Man

Il sacrificio di Iron Man al termine della battaglia finale di Avengers: Endgame è chiaramente uno dei momenti più emozionanti della pellicola, ma l'emozione viene elevata all'ennesima potenza dalla reazione sbalordita del pubblico presente in sala durante la proiezione e che ha esaltato anche i fratelli Anthony e Joe Russo.

La scena è appunto il sacrificio estremo di Tony Stark per salvare la galassia dalla minaccia di Thanos, da quando il Doctor Strange gli fa l'emblematico cenno con un dito alzato alla sottrazione tempestiva delle gemme dal guanto dell'infinito di Thanos, fino al pronunciamento della battuta ormai divenuta simbolo dell'intero arco narrativo del perasonaggio: "Io sono Iron Man".

I fratelli Russo, registi della pellicola, hanno indicato la scena - condividendola via Twitter - come "The One", l'unica e inimitabile, citando anche le intenzioni di Strange quando sottindende che il momento è quell'unico in cui gli Avengers conquistano la vittoria finale: "Un ultimo video dal nostro viaggio nei ricordi di Endgame durante questa settimana di primo anniversario. Catturata dall'iPhone di Joe alla serata d'apertura del Regency Village Theater alla UCLA. Vi mando un sacco di amore. E la vostra scena preferita di Iron Man in questi 10 anni di Universo Cinematografico Marvel, qual è?".

In precedenza, era stato svelato anche il momento di Endgame che ha fatto piangere i registi. Recentemente si è molto parlato di Avengers: Endgame a causa delle celebrazioni per il primo anniversario dell'uscita in sala; gli sceneggiatori hanno rivelato quello che hanno dovuto scartare e quello che è cambiato in corso d'opera, come il funerale di Black Widow, l'inclusione iniziale di Wanda, il destino di Loki, o il piano sequenza con Ronin.

I Russo hanno anche raccontato la reazione di Chris Evans alla notizia che avrebbe dovuto impugnare il martello di Thor nel corso della pellicola.