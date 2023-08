Avengers: Endgame rivisto dopo Secret Invasion oggi è abbastanza inquietante

Il finale di Secret Invasion avrà grosse ripercussioni sul futuro del MCU, ma nel frattempo le ha già avute sul passato della saga: basta tornare a guardare oggi Avengers: Endgame per averne la prova.

Se avete visto la serie tv Marvel Studios con Samuel L. Jackson saprete ormai che il Marvel Universe ha svelato che Rhodey è in realtà uno Skrull da diversi anni, e lo era già ai tempi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame: questo significa che alcune sequenze del campione d'incassi dei fratelli Russo oggi assumono un'aura molto più inquietante di quanto previsto in origine.

Ad esempio, il drammatico confronto tra Tony Stark e Rhodey all'inizio del film, nel quale Iron Man accusa gli Avengers di aver fallito nella loro missione di protettori del mondo, ma anche il viaggio di War Machine e Nebula su Vormir e soprattutto l'abbraccio finale tra Tony e Rhodey mentre il leader del team sta esalando l'ultimo respiro, e chiaramente la sequenza del funerale di Iron Man: tutte situazioni in cui oggi sappiamo che Don Cheadle sta interpretando Rhodey interpretato da uno Skrull.

Come ipotizzato dagli appassionati e successivamente anche confermato dal regista di Secret Invasion, Rhodey è uno Skrull dai tempi di Captain America: Civil War, con gli abiti che il personaggio di Don Cheadle indossa nell'ultimo episodio della serie dedicata a Nick Fury che lasciano intendere che il vero War Machine è stato sostituito dopo la battaglia di Berlino, quando rimase gravemente ferito nello scontro: ciò vuol dire che, purtroppo, bisognerà guardare con occhi diversi anche la famosa scena con Tony Stark, Rhodey e Stan Lee, dato che già in quella sequenza quel Rhodey è in realtà uno Skrull.

Ora War Machine dovrà riconquistare la fiducia degli spettatori in Armor Wars, nuovo film Marvel in arrivo prossimamente.