Avengers: Endgame, rivelate delle incredibili scene inedite con Hulk e War Machine

Nel corso di una recente intervista Christopher Markus, co-sceneggiatore di Avengers: Endgame insieme a Stephen McFeely, ha rivelato dettagli inediti inizialmente presi in considerazione ma poi scartati dall'opera dei fratelli Russo.

Si parte con Hulk, che in una delle prime stesure della sceneggiatura, invece che incontrare l'Antico per recuperare la Gemma del Tempo, avrebbe dovuto dedicarsi alla ricerca della Gemma dell'Anima: la sua missione avrebbe portato il supereroe a dividersi fra Hulk e Bruce Banner, in una scena che li avrebbe messi per la prima volta a confronto.

"In realtà abbiamo scritto una versione, e questa esisteva prima che fosse partorita la scena con l'Antico, ma c'era una versione in cui Banner si trovava faccia a faccia con Hulk ... non l'abbiamo mai girata, ma era interessante perché per la prima volta avremmo visto entrambi i personaggi interagire uno di fronte all'altro."

Inoltre, che ci crediate o meno, dopo il salto temporale di cinque anni avremmo dovuto scoprire che James Rhodes alias War Machine (interpretato da Don Cheadle) era diventato vice-presidente degli Stati Uniti.

"Abbiamo eliminato questa idea perché ci siamo resi conto che non aveva alcun peso all'interno della storia, ma credo che durante una delle prime bozze, dopo il salto di cinque anni, Rhodie fosse diventato vice presidente. Vicepresidente Rhodey."

Un'altra idea scartata tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame è stato l'esordio di Nova nel MCU, che avrebbe dovuto prendere il posto di Hulk come messaggero inviato sulla Terra per avvertire gli Avengers dell'arrivo di Thanos.



