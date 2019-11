Avengers: Endgame, rivelate due scene inedite per il film Marvel Studios

Nel corso di una recente intervista Jeffrey Ford, pluripremiato montatore hollywoodiano che ha lavorato ad Avengers: Endgame e anche a tutti gli altri film Marvel Studios diretti dai fratelli Russo, ha svelato due diverse scene inedite eliminate dal film campione d'incassi.

La prima era una variante dell'incontro tra Peter Parker e Tony Stark durante la battaglia finale contro Thanos e il suo esercito.

"La prima volta che abbiamo girato la scena, Peter e Tony si riuniscono e Pepper è nelle vicinanze, e Tony dice: 'Uh, Peter, conosci Pepper?', e lui 'Piacere di conoscerti!'. È uno di quei pazzi incontri nel mezzo di una rissa. Lo abbraccia e loro hanno questa cosa, ma sembrava molto forzato, come se si fossero incontrati in un aeroporto o qualcosa del genere. Quando l'abbiamo vista su uno schermo, anche se tutti erano fantastici nella scena, abbiamo deciso di rimuoverla. A proposito, a quel punto non sapevamo ancora quanta risonanza avrebbe avuto la morte di Peter in Infinity War quando abbiamo girato quella prima versione della scena. Quando il primo film è uscito e abbiamo visto la reazione del pubblico ci siamo resi conto che questa riunione avrebbe avuto un sapore diverso per tutti quanti. E infatti è stato così."

La seconda scena rivelata da Ford ha invece a che fare con Scott e Hope, ovvero Ant-Man e Wasp, e anche questa avrebbe dovuto avere luogo durante la battaglia.

"C'era anche una scena in cui Paul ed Evangeline si trovavano nel furgone, e stanno cercando di farlo partire unendo i fili e cose del genere, e la radio si accende all'improvviso e parte quella canzone dei Partridge Family che era stata usata anche in Ant-Man and the Wasp. Ma si trattava di una sequenza incredibilmente costosa, e abbiamo dovuto girare e realizzare esattamente ciò di cui avevamo bisogno, perché tutto in quella sequenza è stato incredibilmente difficile per via della battaglia. Non ce l'avremmo mai fatta se non fossimo stati davvero rigorosi con ciò di cui avevamo davvero bisogno".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle parole di Jeffrey Ford su Martin Scorsese e all'annuncio di Endgame su Disney+ dal giorno del lancio della piattaforma.