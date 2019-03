Avengers: Endgame: rivelate le armature di Thanos e Iron, James Gunn produttore esecutivo

Dopo la pubblicazione dei poster internazionali di Avengers: Endgame, la famosa catena di giocattoli Hot Toys ha diramato online uno sguardo ufficiale alle nuove action figure da collezione di Thanos e Iron Man, tra i personaggi più attesi nel film di Anthony e Joe Russo.

I giocattoli mostrano, per la prima volta nel dettaglio più infinitesimale, le nuove armature dei personaggi interpretati da Josh Brolin e Robert Downey Jr, e come al solito potete ammirarle in calce all'articolo.

Thanos viene immortalato con in mano non solo quella che ha tutta l'aria di essere una sorta di spada, ma soprattutto con un nuovo Guanto dell'Infinito: ad oggi non è chiaro se il villain riuscirà a costruire un'altra copia della sua temibile arma di distruzione di massa nel corso del film, o se semplicemente si tratta di un'aggiunta all'action figure al fine di renderla più scenica.

Dall'altra parte, l'action figure dedicata a Tony Stark non mostra eccessive migliorie nella più recente armatura di Iron Man (ribattezzata ufficialmente Mark LXXXV), fatta eccezione per una cromatura nuova di zecca e un reattore posto sulla schiena: di certo, comunque, Stark l'avrà riempita di aggiornamenti e software dedicati da usare nella battaglia più importante della sua vita. Staremo a vedere chi dei due la spunterà quando torneranno faccia a faccia.

A margine, inoltre, vi riportiamo che secondo un nuovo aggiornamento dei Walt Disney Studios, James Gunn sarà produttore esecutivo del film, riprendendo il ruolo già ricoperto in Avengers: Infinity War.



Vi ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che Avengers: Endgame arriverà in Italia a partire dal prossimo 24 aprile. Il minutaggio del film, come già riportato in un precedente articolo, dovrebbe attestarsi intorno alle tre ore.