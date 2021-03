Avengers: Endgame, rivelata l'identità di Noobmaster69: non è chi vi aspettate!

Avete presente Noobmaster69, l'utente che ha fatto infuriare Thor durante una partita di Fortnite in Avengers: Endgame? Ebbene, grazie ad un nuovo spot della collaborazione tra Xbox e The Falcon and the Winter Soldier è stata finalmente rivelata l'identità del giocatore che ha osato sfidare il Dio del Tuono.

Come potete vedere nel video in calce alla notizia, infatti, Noobmaster69 non è altro che il gamertag di Aaron, l'impiegato Xbox interpretato dal comedian D.C. Pierson che sta affiancando Anthony Mackie in una serie di promo dedicati alla serie Marvel e alle nuove console di casa Microsoft. "Il nome lo ha scelto mio cugino" dice un imbarazzato Aaron sul finale del filmato.

Ambientata dopo gli eventi di Endgame, lo ricordiamo, The Falcon and the Winter Soldier seguirà i personaggi di Mackie e Sebastian Stan in un'avventura che metterà a dura prova le loro abilità e la loro pazienza. I due dovranno infatti affrontare un vecchio e temibile nemico, il Barone Zemo (Daniel Bruhl), già apparso come antagonista in Captain America: Civil War, i cui piani non sono ancora stati rivelati.

Il cast includerà anche Emily Van Camp nei panni di Sharon Carter e Wyat Russell nel ruolo di John Walker aka U.S. Agent, l'erede di Captain America scelto dal governo.

La serie debutterà su Disney+ il prossimo 19 marzo. Intanto, vi lasciamo al trailer ufficiale di The Falcon and the Winter Soldier diffuso in queste ore.