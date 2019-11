Avengers: Endgame, rivelata un'altra scena eliminata dal film Marvel Studios

Dopo la pubblicazione della scena eliminata con Katherine Langford, grazie a Disney+ i fan del Marvel Cinematic Universe hanno potuto scoprire un'altra scena eliminata da Avengers: Endgame, e resa disponibile nella sezione extra dedicata al film dei fratelli Russo.

Si tratta di una versione alternativa dello svolgimento della battaglia finale in cui tutti gli eroi dei Marvel Studios si riuniscono per pianificare la loro offensiva finale ai danni di Thanos e del suo esercito: Star-Lord, Hulk, Ronin, Okoye, Black Panther, Drax, Mantis, Gamora, Nebula, Rocket, Iron Man, Captain America, Ant-Man, Wasp, Thor, Valchiria, Doctor Strange, Spider-Man e Pepper appaiono tutti insieme, e la scena parte dopo l'abbraccio fra Peter e Tony.

A differenza della versione che tutto il mondo conosce, nella scena eliminata dopo aver salutato il suo mentore Peter incontra brevemente Pepper Potts, dopodiché l'attenzione si sposta sui Guardiani della Galassia, guidati da un Peter Quill sorpreso di rivedere Gamora viva. A questo punto Ronin si imbatte nel Guanto-Stark che Hulk ha usato per riportare tutti indietro, e gli eroi escogitano un piano per riportare le Gemme dell'Infinito nel Regno Quantico: Captain America chiede aiuto per localizzare il furgone di Ant-Man ed è Bucky a fornire a tutti le indicazioni, trovandosi appostato su una zona rialzata in piena modalità cecchino (cosa pensata per citare una sequenza di Captain America: The First Avenger).

Potete vedere un fotogramma della sequenza inedita in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tutti i segreti di Avengers: Endgame, dalla versione Ronin della Vedova Nera al Thanos bambino.