Avengers: Endgame, rivedremo Linda Cardellini nel MCU?

Per i fan del Marvel Cinematic Universe, il nome di Linda Cardellini è associato al volto di Laura Barton, apparsa in Avengers: Age of Ultron e Avengers: Endgame. La moglie di Occhio di Falco ha avuto un ruolo di secondo piano in questi film, ma il personaggio è evidentemente rimasto nel cuore dell'attrice.

Linda Cardellini, infatti, ha ammesso in una recente intervista a Collider di sperare di poter tornare a interpretare Laura, e si è detta orgogliosa di essere parte di un franchise così popolare.

"Era una di quelle cose in cui sono in qualche modo stata portata, ed è veramente un universo a sé stante" ha dichiarato. "I fan di questo universo poi sono incredibili, e farne parte, non lo so, è piuttosto divertente. Gli amici di mia figlia lo adorano. È una di quelle cose, sai, che sono sempre divertenti."

Sul suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe, l'attrice la pensa così: "Voglio dire, mi piacerebbe vedere un film di Laura Barton? Certo! Ma non credo che succederà. Credo che la gente sia più interessata ai supereroi."

Anche se Linda Cardellini non l'ha mai menzionata nella sua intervista, la serie Disney+ Hawkeye dovrebbe offrire il potenziale per un ritorno di Laura Barton, anche se il casting è ancora nelle fasi iniziali. Tornando ad Avengers: Endgame, invece, è emersa negli ultimi giorni una suggestiva teoria su Stan Lee.