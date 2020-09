Avengers: Endgame, rivediamo il combattimento di Ronin nelle inedite immagini di backstage

A più di un anno dall'uscita, Avengers: Endgame continua a colpire l'immaginario collettivo, e il pubblico accoglie con entusiasmo e curiosità ogni nuovo dettaglio che emerge sul film. Stavolta è il caso del combattimento tra Ronin e Akihiko: una impressionante sequenza, come si ricorderà, ambientata a Tokyo.

Dopo aver assistito alla morte della sua famiglia, Clint Barton / Occhio di Falco si è trasformato in Ronin e va in giro per il mondo a uccidere quelli che non ritiene degni di sopravvivere dopo lo schiocco di Thanos.

Grazie alle immagini pubblicate su Instagram da Monique Ganderton, coordinatrice stunt di Avengers: Endgame, possiamo dare uno sguardo completamente nuovo al combattimento. La clip, che si può vedere anche in calce alla notizia, mostra la spettacolare coreografia eseguita dagli stuntman Akihiro Haga e Kyle McLean. Si tratta, come Ganderton scrive anche nella didascalia, di una prova, poiché nelle immagini è giorno e le riprese sono state effettuate in notturna, ma rende comunque bene l'idea dell'impressionante lavoro degli stunt e degli allenamenti a cui vengono sottoposti.

Qualche giorno fa era stata anche pubblicata una concept art della prima versione di Ronin. Avengers: Endgame, intanto, continua ad essere rivisto e "vivisezionato" dai fan, anche grazie alla possibilità di guardarlo in streaming su Disney+: uno zelante fan ha così scoperto un vistoso errore nella battaglia finale.