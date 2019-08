Avengers: Endgame, la Rete apprezza la foto nostalgica di Mark Ruffalo

Non di solo MCU vivono gli attori: Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner fino all’apoteosi di Avengers: Endgame, ha postato online una sua foto dei tempi andati riscuotendo un successo notevole tra i follower su Instagram e Twitter. Il pretesto è #throwbackthursday, la kermesse fotografica che vede l’attore tra ai testimoni più attivi.

Ogni giovedì personalità più o meno celebri della Rete – ma basta avere un account tra i social media per far parte dell’evento – decidono di postare online uno scatto pescato dalle pagine dei propri ricordi, andando spesso a rovistare in anni che non vivevano di impressioni digitali.

Nasce così il Throwback Thursday, una giornata simbolica alla quale partecipa spesso Mark Ruffalo: noto come Hulk nel record dei record di Avengers: Endgame, l’attore statunitense ha incassato l’apprezzamento dei suoi fan che hanno premiato la foto postata con ben novecentomila like su Instagram e novantacinquemila like su Twitter, un vero e proprio boom da social network.

Se il successo da acchiappaclick è innegabile, c’è ancora molto da scoprire sul ritorno del personaggio di Bruce Banner: l’ipotesi più diretta sembra essere She-Hulk, la serie realizzata da Disney+ appena accolta dall’attore che potrebbe avere le giuste credenziali per collegarsi al Marvel Cinematic Universe, mentre c’è chi spera di poter rivedere il supereroe in Thor: Love and Thunder, la nuova pellicola della Fase 4 dedicata al Dio del Tuono.

Per quanto riguarda la carriera di Mark Ruffalo, l’attore reciterà in Dark Water, film di Todd Haynes dove interpreterà Robert Billiott, oltre che comparire in Newsflash accanto a Chris Pine e Logan Lerman con il ruolo di Don Hewitt.

Se poi questo non bastasse, Ruffalo avrà anche una parte in I Know This Much Is True, nuova serie televisiva firmata HBO.