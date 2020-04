Avengers: Endgame, i Russo svelano i segreti del piano sequenza con Ronin

Uno dei personaggi che hanno subito un cambiamento più massiccio nel corso del primo decennio del Marvel Cinematic Universe è stato sicuramente Clint Barton/Occhio di Falco (Jeremy Renner), che alla fine della Saga dell'Infinito ha assunto persino l'identità di Ronin perché guidato dalla cieca rabbia della perdita.

Proprio nel sontuoso cinecomic diretto da fratelli Russo, Barton nei panni di Ronin è protagonista di una delle sequenze migliori del film, girata interamente in piano sequenza tra le strade di Los Angeles trasformate per l'occasione in un quartiere periferico di Tokyo. Lo hanno rivelato gli stessi registi condividendo un video dove gli scenografi di Endgame guidati da Charles Wood sono all'opera per compiere il miracolo visivo.



Ma poi in una Instagram Live, Joe Russo e lo sceneggiatore Christopher Markus hanno parlato più a fondo di Occhio di Falco e Ronin, rivelando: "Ciò che è interessante, e che non abbiamo mai discusso prima, è che Clint assume ovviamente l'identità di Ronin in modo da prendere le distanze da quello che sta facendo. Cioè girare per il mondo uccidendo criminali senza pietà. Ed è meraviglioso come, all'avanzare del film, si intuisca in verità che tanto Occhio di Falco che Ronin sono parte attiva della figura di Clint, tanto da fondersi. Ha sia l'Arco che la Spada".



Vi lasciamo alla recensione di Avengers: Endgame.