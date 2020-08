Avengers: Endgame, il regista voleva far comparire un vecchio avversario dei protagonisti

L'ultimo film dedicato ai personaggio dei fumetti Marvel ha riscosso un notevole successo, diventando in poco tempo una delle pellicole più viste nella storia del cinema. Oltre ad alcune foto inedite dei protagonisti di Avengers: Endgame, vi segnaliamo una nuova intervista a Carrie Coon.

L'attrice conosciuta per il suo ruolo in Fargo ha partecipato ad una puntata di "People's Couch Surfing", in cui ha dichiarato di essere stata contatta per riprendere il ruolo di Proxima Midnight anche nella pellicola conclusiva della saga di Infinity War. Purtroppo dei precedenti impegni hanno impedito a Carrie Coon di raggiungere i fratelli Russo sul set di Endgame, che alla fine hanno deciso di eliminare il suo personaggio dalla storia. Inoltre ha anche parlato del processo di casting, rivelando qualche retroscena a riguardo: "Ho fatto un'audizione per un doppiaggio, anche se non avevano specificato quale fosse il progetto. Era tutto molto segreto, mi hanno dato da doppiare delle frasi che poi sono finite nel film. I fratelli Russo volevano che interpretassi fisicamente il personaggio, quindi mi hanno invitato ad Atlanta. All'epoca ero incinta e stavo preparando uno spettacolo, quindi sono rimasta sul set insieme a loro per 12 ore".

Di fronte alla possibilità di ritornare come Proxima Midnight l'attrice ha scherzato dicendo: "Nessuno muore veramente. Potrei anche avere un film interamente dedicato a me, ma non ci conterei molto". Siamo sicuri che tutti i fan dei fumetti americani, saranno felici di sapere che nei giorni scorsi la Marvel ha annunciato una nuova action figure dedicata ad Avengers: Endgame