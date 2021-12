Avengers: Endgame, Reginald VelJohnson: 'Vorrei lavorare ancora con i Fratelli Russo'

A distanza di due anni dalla sua uscita, Avengers: Endgame continua ad essere tra i film che hanno incassato di più, e parte di questo straordinario risultato va sicuramente ai Russo Brothers, e proprio a loro va tutta l'ammirazione di Reginald VelJohnson, l'attore che compare in una breve scena della pellicola che inizialmente era stata tagliata.

La star di Die Hard ha infatti vestito i panni di un pompiere che tenta di salvare dei civili in un edificio in fiamme, con l'aiuto di Hulk. E proprio su questa esperienza Marvel ha detto: "Beh, ho lavorato di recente al film Avengers, non molto tempo fa, e ho interpretato un pompiere ed è stato fantastico. E mi sono divertito con tutte ke star Marvel. Spero di poter lavorare ancora con loro perchè tutto ciò che fanno è meraviglioso. Hanno una sensibilità unica riguardo al loro lavoro e poi è stato bellissimo avere l'opportunità di lavorare con i fratelli Russo e spero che prima o poi riusciranno a trovare un'altra particina per me. Non so se riusciranno a trovare un supereroe adatto a me, ma accetterei qualsiasi cosa da loro, è stato bellissimo lavorare con quei due".

E sulla possibilità di interpretare un villain ha detto: "Oh sì, sarebbe divertente. Mi piacerebbe interpretare un cattivo. Certo" e ha poi continuato: "I fratelli Russo erano molto, molto ben attrezzati per fare quello che fanno e mi è piaciuto lavorare con loro e qualunque cosa volessero che facessi, l'avrei fatta perché hanno qualcosa di davvero speciale nel modo in cui lavorano. Mi piace lavorare con registi che sono irremovibili su quello che fanno ed entusiasti al contempo e i Russo Brothers sono stati molto bravi in tutte queste cose. E lavorerei con loro sempre e ovunque, in qualsiasi film".

Tra l'altro, pare che Kevin Feige avesse in mente un altro finale per Avengers:Endgame, ma sembra che le sue idee in stile Toy Story 3 siano state prontamente bocciate dai fratelli Russo.