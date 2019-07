Avengers: Endgame, il record di Avatar distante solo 25 milioni di dollari

Grazie alla seconda uscita di Avengers: Endgame di questo fine settimana, l'ultimo film dei Marvel Studios continua ad avvicinarsi al primato di Avatar in cima alla classifica dei film con il maggior incasso di sempre nella storia del cinema. Fino a domenica notte, Avengers: Endgame ha incassato 2,765 miliardi di dollari in tutto il mondo.

La distanza si è ridotta a 25 milioni, visto che Avatar si attesta sui 2,7788 miliardi di dollari. Questa seconda uscita di Avengers: Endgame in realtà è andata un po' al di sotto delle aspettative, visto che ha incassato solo 8,7 milioni di dollari.

Prima dell'uscita gli esperti si aspettavano che Endgame superasse Avatar nel fine settimana del Labor Day. Ora alcune previsioni sono diventate piuttosto pessimistiche, dopo quest'ultimo risultato.



"Kevin Feige e il team di Marvel Studios hanno continuato a mettere in discussione ciò che sia possibile o meno al cinema. Sia in termini di storytelling che di botteghino" aveva spiegato Alan Horn, presidente di Walt Disney Studios.

"Anche se Endgame è lontano dalla fine del Marvel Cinematic Universe, questi primi 22 film costituiscono un risultato incredibile".

Nel frattempo i fan si sono lamentati per una scena tagliata presente invece nella nuova uscita mentre su Captain America non si fermano le speculazioni, con i Russo che hanno chiarito il destino di Cap in diverse occasioni.

Tornerete al cinema per rivedere Avengers: Endgame?