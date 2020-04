Avengers: Endgame re dei profitti, quanto ha fatto guadagnare a Disney?

È passato poco più di un anno dall'uscita nelle sale di Avengers: Endgame, il film-evento dei Marvel Studios che ha superato l'Avatar di James Cameron in testa alla classifica degli incassi di tutti i tempi, e di cui è stato svelato un ulteriore record.

Grazie ad un incasso di quasi 2.8 miliardi di dollari, al netto di tutte le spese - i costi di distribuzione, il marketing, i compensi del cast e dei fratelli Russo - Endgame ha infatti fruttato a Disney un profitto di ben 890 milioni di dollari, neanche a dirlo il più alto per quanto riguarda il botteghino del 2019.

Un risultato mostruoso anche e soprattutto se confrontato con la cifra ottenuta l'anno prima da Avengers: Infinity War, che ha dominava la classifica dei profitti del 2018 con un utile di 500 milioni, registrando dunque un aumento del 78% rispetto al capitolo precedente.

Le partecipazioni del cast sono ammontate a 175 milioni, il 25% in più rispetto ad Infinity War: il solo Robert Downey Jr., per esempio, ha ottenuto 55 milioni dalla sua percentuali dei profitti (da sommare ai 20 milioni di ingaggio). Nella tabella in calce potete trovare tutti i dettagli pubblicati da Deadline.

A proposito di MCU, vi ricordiamo che la Casa di Topolino ha da poco modificato le date di Doctor Strange 2 e Thor 4 in seguito al rinvio di Spider-Man 3 da parte di Sony.