Avengers: Endgame, RDJ rivela un sorprendente dettaglio su Iron Man nel film

Credevate che Avengers: Endgame non avrebbe potuto riservarci altre sorprese? E invece Robert Downey Junior è pronto a provarvi il contrario, rivelando un nuovo dettaglio sul film e sul suo personaggio.

Durante un'intervista, RDJ ha deciso di condividere questa nuova, amara rivelazione: l'armatura di Iron Man in Avengers: Endgame non sarebbe stata progettata per permettere a Tony di sopravvivere.

"L'ultima armatura non era nemmeno stata progettata per permettergli di uscirne vivo dopo averla utilizzata. La prima armatura era tutta un 'riuscirà a portare me, il mio ego e la mia preziosa figura fisica fuori da questa caverna e nel deserto, dove forse la cavalleria potrà venire a salvarmi e riportarmi alla mia stupida vita?' [...] Quest'ultima non è stata realizzata per andare oltre il lavoro che doveva portare a termine. È la mitologia del grande Joseph Campbell, fondamentalmente, vai dal rifiutare la chiamata al diventare un eroe involontario, e alla fine sei disposto a compiere l'estremo sacrificio, dare la tua vita perché gli altri possano sopravvivere e la comunità prosperare, nonostante tu abbia una famiglia, e sia ancorato a terra, e non voglia davvero farlo".

Tony/Iron Man ha sacrificato se stesso per poter annientare definitivamente Thanos, portando a compimento il fatidico schiocco che gli è costato la vita, ma che ha salvato l'universo intero.

Downey si è espresso più volte sul ruolo del suo personaggio nel film, mentre alcuni fan hanno addirittura avviato una petizione per riportare Iron Man in vita.