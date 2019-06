Avengers: Endgame raggiunge i 2.7 miliardi di dollari: Avatar sempre più nel mirino

Avengers: Endgame ha scalato un altro gradino al box-office mondiale, proseguendo il proprio inseguimento nei confronti della vetta nella classifica dei film con il maggior incasso nella storia del cinema, occupata da Avatar di James Cameron. Il film del regista di Titanic si trova ancora al primo posto con 2,778 miliardi di dollari.

La distanza tra i due film ora è davvero ridotta: il totale dell'incasso globale di Avengers: Endgame ora ha raggiunto la cifra di 2,713 miliardi di dollari, con una differenza di 'soli' 75 milioni di dollari dal primo posto.

Avengers: Endgame ha già superato Avatar al box-office nazionale, diventando il secondo maggior incasso nella storia del cinema statunitense, salendo ad oltre 800 milioni di dollari nel week-end del Memorial Day. Al primo posto rimane saldo Star Wars - Il risveglio della Forza con 936,6 milioni di dollari.



"Kevin Feige e il team Marvel Studios hanno continuato a mettere in discussione il concetto di ciò che è possibile al cinema, sia in termini di storytelling che di botteghino" ha affermato Alan Horn, presidente di Walt Disney Studios in un comunicato stampa al termine di Endgame dopo il primo debutto da 1 miliardo di dollari nella storia del box-office.

"Anche se Endgame è lontano dalla fine del Marvel Cinematic Universe, questi primi 22 film costituiscono un risultato imponente e il successo monumentale di questo week-end è una dimostrazione del mondo che hanno immaginato, del talento coinvolto e della loro passione collettiva, abbinata all'irrefrenabile entusiasmo dei fan di tutto il mondo".

Kevin Feige ha spiegato:"Fin dall'inizio con Iron Man tutto ciò che volevamo fare era raccontare storie che portassero in vita questi personaggi allo stesso modo in cui li abbiamo vissuti come fan dei fumetti. Abbiamo avuto cosi tanti grandi successi in questo viaggio che ha portato a questo incredibile risultato con Avengers: Endgame, grazie quasi interamente al supporto dei fan. I nostri registi, Joe e Anthony Russo, e i nostri sceneggiatori, Christopher Markus e Stephen McFeely, hanno costruito questa storia e sono grato al cast e ai registi di tutto l'MCU, oltre a tutti coloro che hanno lavorato così duramente per renderli i film che sono, compresi il team di Marvel Studios e Disney. E naturalmente senza Stan Lee Jack Kirby tutto questo non sarebbe stato possibile".

Ricordiamo che Endgame ha superato Titanic nella corsa alla vetta del box-office mondiale per il film dal maggior incasso nella storia del cinema.

A fine maggio meno di cento milioni separavano Endgame da Avatar. Ora il distacco è sceso a 75 milioni e il record è davvero a portata di mano.