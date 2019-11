Avengers: Endgame, la qualità delle immagini Disney+ è inferiore al Blu-ray

Sembra incredibile, ma sono già passati sei mesi dall'uscita al cinema di Avengers: Endgame. L'ultimo capitolo della saga dei Vendicatori ha battuto ogni record al botteghino, diventando il maggior incasso di tutti i tempi. È poi uscito in home video e da qualche settimana sulla neonata piattaforma streaming Disney+.

Il film è un trionfo di effetti visivi e di computer grafica, ma qualcuno ha notato che la qualità delle immagini sembra variare un po' a seconda dei formati e della modalità della fruizione. Un utente Reddit ha mostrato come le immagini di Avengers: Endgame nella copia fisica del Blu-ray siano più nitide rispetto a quelle trasmesse in streaming.

Messe a confronto così, le immagini mostrano in effetti alcune differenze. Va comunque detto che lo streaming dipende anche dalla velocità della connessione per quanto riguarda il caricamento, mentre il Blu-ray è il formato in assoluto più nitido. Quindi, è comprensibile e in un certo senso inevitabile che ci sia una discrepanza.

In ogni caso, guardare Avengers: Endgame su Disney+ resta un piacere per gli occhi, e molti fan hanno apprezzato anche il fatto che sia stato subito disponibile al lancio della piattaforma, lo scorso 12 novembre (per averla in Italia ricordiamo che bisognerà aspettare fino al 31 marzo 2020).

Avengers: Endgame continua intanto a far parlare di sé grazie anche a una serie di concept art che mostrano scene mai realizzate e mai viste al cinema, come un incontro tra Tony Stark e Shuri e una scena scioccante con War Machine.