Avengers Endgame, qual è il vero significato dietro la reunion di Tony e Steve?

Robert Downey Jr. ha svelato il significato più profondo dietro quella che è stata a tutti gli effetti la scena della riconciliazione tra Steve e Tony in Avengers: Endgame.

La scorsa settimana ha avuto luogo il quarantine watch party di Avengers: Edgame organizzato dal sito Comicbook. Durante l'evento, a cui hanno partecipato anche i Fratelli Russo, il solo e unico Robert Downey Jr. ha sorpreso tutti con una sua apparizione virtuale, e ha anche commentato alcune delle scene del film, come ad esempio la fatidica reunion di Steve e Tony (quando Tony riconsegna lo scudo a Steve, per intersi).

"Girava tutta intorno al fatto che Steve perdonava Tony per non averlo perdonato un precedenza, in modo da potersi preparare per qualsi cosa stava per accadere e richiedeva la loro collaborazione" ha rivelato Downey "Non era solo il fatto di seppellire l'ascia di guerra, ma di seppellirla prendendo e prendere insieme la decisione di far di tutto pur di riuscire nella missione. Era una scena complessa".

Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, i fan probabilmente speravano in una reunion leggermente più calorosa tra i due, specialmente visto che in Avengers: Infinity War le strade di Tony e Steve non si sono incrociate. Ma il loro primo incontro dopo il ritorno di Tony sulla terra è stato decisamente poco felice, e neanche il secondo è sembrato andare poi così bene. Perciò questo scambio portava il peso di farli tornare sulla stessa pagina, e trovare un punto d'incontro nonostante i passati dissapori... Ad ogni costo.