Avengers: Endgame, qual è il look 'autentico' di Captain Marvel?

I fan di Captain Marvel hanno avuto una bella sorpresa durante la visione di Avengers: Endgame, in cui l’eroina, dopo un salto temporale di cinque anni, sfoggia un nuovo taglio di capelli, un omaggio alla sua pettinatura nei fumetti.

La chioma di Carol Danvers ha assunto in realtà forme diverse nel corso del tempo, ma negli ultimi cinque anni il pubblico ha imparato ad associare il suo personaggio a un taglio di capelli corto. Le cose, però, non stanno esattamente così, come dimostrano le dichiarazioni recenti della creatrice del fumetto, Kelly Sue DeConnick, a Comicbook.com. Chiamata in causa insieme alla produttrice di Captain Marvel Mary Livanos, infatti, quando il discorso si è spostato sui capelli di Carol, interpretata da Brie Larson, l’autrice ha esclamato: “Aaah, i capelli! Va bene, andiamo avanti...”. Quando poi la produttrice ha osato sostenere che il vero look di Captain Marvel fosse quello coi capelli corti, DeConnick ha scherzato: “Ti sfiderei a duello per questa affermazione. Vediamoci all’alba, io e te, le armi saranno le pistole.”

Nonostante gli ultimi anni, Carol Danvers ha avuto i capelli lunghi per la maggior parte della sua carriera di supereroina, e anche nei fumetti li ha lasciati ricrescere. Oltre ai capelli, in Avengers: Endgame ha fatto discutere anche il costume di Captain Marvel. Il film ha mostrato diversi personaggi sotto un'altra luce, basti pensare al Thor grasso e depresso di Chris Hemsworth.

In ogni caso, qualunque sia il suo look, Carol Danvers resta uno dei personaggi più amati dai fan.