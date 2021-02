Avengers: Endgame, qual è l'esatta timeline di Captain America? Risponde Joe Russo

Sono passati ormai quasi due anni dall'uscita al cinema di Avengers: Endgame, eppure i fan continuano a discutere degli aspetti più controversi del film, come le regole dei viaggi nel tempo e l'interpretazione di ciò che accade a Captain America. Secondo qualcuno a questo punto potrebbero essercene additittura due nel Marvel Cinematic Universe.

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato stavolta uno dei due registi, Joe Russo, affrontando in una recente apparizione a Lights Camera Barstool tutte le speculazioni sul finale di Avengers: Endgame e sul personaggio interpretato da Chris Evans.

"Cap dovrebbe essere tornato alla sequenza temporale principale. Dovrebbe essere tornato in quella realtà, in quella linea temporale per dare il suo scudo a Sam. Nella nostra logica interna, che abbiamo definito nella stanza degli scrittori, questa è stata la scelta che abbiamo fatto in base a tutto ciò che è accaduto. [...] è tornato e ha consegnato il suo scudo."

Dopo aver stracciato ogni record ai botteghini di tutto il mondo, Avengers: Endgame è adesso a disposizione dei fan in formato home video e in streaming su Disney+. Per questo i più attenti continuano a scovare nuovi errori e a segnalare i propri dubbi sulle incongruenze, vere o presunte, all'interno del film.

Per altri approfondimenti su Avengers: Endgame e su Captain America, rimandiamo alle recenti dichiarazioni di Chris Evans sulla scena di Mjolnir.