Avengers: Endgame, pubblicato il video musicale di "Portals"

Nei giorni scorsi i fratelli Russo hanno evidenziato come l'iconica scena dei portali di Avengers: Endgame sia stata resa possibile grazie al grande lavoro di Alan Silvestri per colonna sonora del film.

In concomitanza con le dichiarazioni dei registi è arrivato anche un regalo ai fan direttamente dai Marvel Studios, che hanno deciso di pubblicare su YouTube il video musicale di "Portals", il brano che ha accompagnato la carica dei Vendicatori nello scontro finale con Thanos al grido di "Avengers Uniti!".

Il video, che potete trovare in calce alla notizia, purtroppo è solamente un montaggio di alcune scene tratte dai trailer del film - alcune immagini, come per esempio quella di Rocket, differiscono infatti dalla versione finale apparsa in Avengers: Endgame.

Nell'intervista citata in precedenza i Russo hanno rivelato che, inizialmente, il ritorno di tutti i personaggi del MCU sarebbe dovuto avvenire all'improvviso dopo lo schiocco di Hulk, e non con la carica epica trasmessa dai portali creati dal Doctor Strange. Per fortuna, i registi alla fine hanno deciso di sfruttare al massimo la colonna sonora di Alan Silvestri e hanno dato vita a questa sequenza indimenticabile.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame. Nel frattempo vi ricordiamo che la fase 3 del MCU si concluderà definitivamente a luglio con l'uscita nelle sale di Spider-Man: Far From Home.