Avengers: Endgame, pubblicato un nuovo poster per celebrare la seconda release

Avengers: Endgame tornerà al cinema con sei minuti di sequenze inedite, inclusi dei tributi e delle misteriose scene post-credits che potrebbero o meno anticipare qualcosa circa l'attesa e ancora sconosciuta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

L'operazione, del tutto legittima, è sicuramente figlia della volontà di non fermarsi a pochi spiccioli dalle spalle di Avatar e conquistarsi il primato nella classifica dei maggiori incassi della storia del cinema, non considerata l'inflazione: per celebrare il ritorno del film nelle sale, i Marvel Studios in queste ore hanno pubblicato un nuovo poster speciale pensato per ringraziare i fan, salutandoli con una delle frasi già rese celebri dal film.

L'immagine mostra infatti il Guanto dell'Infinito munito con tutte e sei le Gemme, pronto a schioccare le dita (il "desiderio" espresso, immaginiamo, sia quello di arrivare al primo posto in classifica); il manifesto recita: "Vi amiamo 3000", per ovvie ragioni nuovo mantra dei fan del MCU.

Potete gustarvelo e/o scaricarlo in calce all'articolo.

Vi ricordiamo, inoltre, che sono state pubblicate online le specifiche della versione home-video di Avengers: Endgame, che includono:

Introduction by the Russos (2:29)

The Russo Brothers – The Journey to Endgame (4:44)

The Women of the MCU (4:35)

Setting the Tone: Casting Robert Downey Jr (5:07)

Bro Thor (3:28)

Dropped Out of His Time: Captain America (11:44)

Black Widow: Whatever it Takes (7:03)

Deleted Scenes (4:36)

Gag Reel (1:51)

Avengers: Damage Control – An Immersive VR Adventure (5:23)

In Memory of Stan Lee (6:53)

Il film dovrebbe arrivare in edizione fisica dal 13 agosto, mentre in versione digitale già dalla fine di luglio.