Avengers: Endgame, pubblicati online due nuovi spot televisivi

Dopo il nuovo spot televisivo di Avengers: Endgame, i Marvel Studios hanno pubblicato online altri due filmati promozionali per l'atteso film del Marvel Cinematic Universe.

Come al solito, potete visionare i due filmati in calce all'articolo.

Nello spot tv numero 2, possiamo notare sequenze dello spot del Superbowl mescolate a scene già mostrare nel secondo trailer ufficiale, mentre Captain America ribadisce che gli Avengers sono pronti a qualunque cosa pur di aggiustare le cose.

Lo spot tv numero 3, invece, è leggermente più complesso e può vantare un montaggio più frenetico, riprendendo però la stessa tagline dello spot del Superbowl ("Some people move on, but not us"); inoltre, le scene mostrate sono riprese ancora dall'epico trailer di qualche giorno fa.

Avengers: Endgame arriverà nelle sale cinematografiche di tutta Italia a partire dal prossimo 24 aprile. Nel cast ritroveremo gli Avengers originali, interpretati ancora una volta da Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner e Mark Ruffalo; insieme a loro anche tutti i protagonisti dei primi undici anni di narrazione del Marvel Cinematic Universe, che recentemente Kevin Feige ha ribattezzato Infinity Saga.

Vi ricordiamo, inoltre, che la Disney ha comprato la Fox in via ufficiale, cosa che permetterà a Feige di integrare nel MCU i franchise degli X-Men e dei Fantastici Quattro; grazie all'acquisizione, in uno speciale sul futuro dei Marvel Studios, abbiamo provato ad ipotizzare quali saghe Marvel potranno arrivare sul grande schermo negli anni a venire.