Avengers: Endgame, tutti i protagonista nelle Funko Pop! ufficiali del film

Stando ai fratelli Russo, Avengers: Endgame ha avuto un responso incredibile ai test screening, "uno dei migliori di sempre", il che ci fa ben sperare in un film epico e colossale, ma nell'attesa di poterlo ammirare in sala arrivano adesso le Funko Pop! ufficiali del film, con tutti i protagonisti.

In realtà non tutti, perché sono esclusi dalla collezione gli eroi caduti dopo la Decimazione di Thanos, le sorprese e i secondari, ma la nuova collezione dedicata al MCU e prodotta per Endgame è davvero ricca, contando anche che si tratta della prima serie e che probabilmente ne arriveranno altre nei prossimi mesi.



Possiamo ammirare così i doppi look dei vendicatori sopravvissuti che si imbarcheranno in una missione impossibile per rimediare al disastro causato dal Titano Folle. Vediamo Iron Man in Armatura e Tony Stark con la Tuta Quantica, la stessa indossata anche dagli altri protagonisti, trasformati in Funko nella loro versione supereroistica base e poi con indosso la Tuta. C'è anche Thanos, con la sua armatura e l'arma a doppia lama, e un set ce lo mostra in compagnia di Hulk, il che potrebbe significare la presenza di uno scontro tra i due nel film, la vendetta del Golia Verde dopo la batosta subita all'inizio di Infinity War.



Vi ricordiamo che Avengers: Endgame uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile.