Avengers: Endgame, le prime tute per il viaggio nel tempo erano molto più rosse

Il viaggio nel tempo fu uno dei principali argomenti di discussione dei fan Marvel dopo la visione di Avengers: Endgame, ma non solo per questioni relative alla credibilità della cosa: in molti, infatti, espressero il loro giudizio sulle tute indossate dai nostri eroi prima di utilizzare le particelle Pym.

Un improvviso marasma modaiolo che si divise ovviamente in due fazioni, quella di chi aveva apprezzato il design delle tute e quella di chi, invece, riteneva che in qualche modo stonassero con l'aspetto dei protagonisti (Hulk in particolare).

A più di un anno dall'uscita di Avengers: Endgame, dunque, abbiamo la possibilità di ammirare una versione leggermente diversa delle tute di cui sopra: in una nuova concept art ci sono infatti stati mostrati i modelli originali delle tute per il viaggio nel tempo, che differiscono da quelle viste nel film dei russo grazie a un rosso molto più dominante rispetto al blu e al verde e con alcuni campi di forza rimossi dalla versione finale.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta di più questa versione o continuerete a preferire quella vista nella final cut? Nel frattempo, una scena inedita di Avengers: Endgame potrebbe aver anticipato il ritorno di Thanos; in una domande de L'Eredità, invece, si è parlato dell'odio di Scorsese verso i film Marvel.