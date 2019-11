In Avengers: Endgame era previsto un commovente omaggio di Rocket a Groot

Non si può dire che i Russo non si siano presi il loro tempo in Avengers: Endgame, le cui tre ore di durata sono state accolte con grida di giubilio da tutti i fan Marvel speranzosi in una degna chiusura di questa Fase 3 del Marvel Cinematic Universe. 181 minuti di girato non sono comunque bastati, però, ad includere tutte le idee partorite.

Già, perché qualcosa è inevitabilmente rimasto fuori dalla versione del film arrivata in sala, come ci mostra l'artbook Avengers: Endgame - The Art of the Movie: il libro raccoglie infatti anche varie concept art che ci raccontano momenti previsti dalla sceneggiatura iniziale che, però, non hanno poi preso vita sullo schermo.

In uno di questi, ad esempio, avremmo potuto ammirare come forse in nessun altro momento del film (salvo l'epica battaglia finale) la straordinaria potenza dell'esercito di Thanos: una battaglia contro un'agguerritissima razza aliena ci avrebbe infatti mostrato quanto fossero spietate e inarrestabili le orde del Titano Pazzo, anche prima che questi ottenesse tutte le Gemme dell'Infinito.

Un dettaglio, però, ha particolarmente toccato il cuore di chiunque abbia sfogliato le pagine del libro: si tratta di un braccialetto indossato da Rocket e composto dagli unici resti lasciati dal piccolo Groot prima di scomparire dopo lo schiocco di Thanos, segno di quanto aver perso il suo fedele compagno per due volte in così breve tempo abbia profondamente segnato il nostro solo all'apparenza cinico e politicamente scorretto procione.

Non si tratta, comunque, degli unici tagli significativi apportati alla sceneggiatura definitiva del film: in una scena, ad esempio, avremmo dovuto assistere ad un tentato bacio di Thor a Valchiria, mentre in un'altra sequenza l'Antico apriva ad un possibile ritorno di Thanos in futuro.