Avengers: Endgame, il presidente Joe Biden è un anziano Captain America nel video deepfake

Da diversi mesi ormai i fan Marvel hanno fatto notare una certa somiglianza tra Joe Biden, neo-presidente degli Stati Uniti, e la versione anziana di Captain America in Avengers: Endgame. Ora che Biden è stato eletto, sul web circola un video deepfake che immagina come sarebbe il presidente nel ruolo di Steve Rogers.

Il creatore del video stryder HD ha parlato così della sua ultima creazione:"La prima volta che ho visto l'anziano Captain America in Avengers: Endgame sapevo che mi ricordava qualcuno ma non riuscivo a pensare a chi potesse somigliare esattamente, ma ora so al 100% che si trattava del nostro attuale presidente eletto Joe Biden. Ho ricevuto alcune richieste per un fan edit/deepfake come questo e spero che vi divertiate!".



La sequenza nel video si svolge esattamente nello stesso modo del film ma con il viso di Biden al posto di quello di Chris Evans e alcune differenze più eclatanti. La voce di Evans è stata manipolata per abbinarla a quella di Biden, mentre una colonna sonora trionfante accompagna il momento.

Inoltre le sequenze di vari altri film dell'MCU con Captain America sono state modificate al fine di accentuare i dialoghi che portano Rogers a donare il proprio scudo a Sam Wilson.

Diretto da Anthony e Joe Russo, Avengers: Endgame comprende nel cast Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man, Chris Evans in quelli di Captain America, Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner, Chris Hemsworth in quelli di Thor e Scarlett Johansson nelle vesti di Black Widow.

Sulle nostre pagine potete scoprire un approfondimento sui 5 personaggi ai quali non avremmo voluto dire addio oltre alla recensione di Avengers: Endgame.