Avengers: Endgame premiato con il SAG Award per il miglior cast di stuntman

Poche ore prima della cerimonia di premiazione degli annuali SAG Award, riconoscimenti del sindacato degli attori e delle attrici americani dato ai migliori interpreti della stagione cinematografica, la produzione dello show ha annunciato via Twitter i vincitori di alcuni premi secondari, tra cui Avengers: Endgame.

Niente di eccezionalmente eclatante per i tanti protagonisti del crossover diretto dai fratelli Russo, eppure un riconoscimento molto importante per la categoria degli stunt. Avengers: Endgame è stato infatti premiato con il Premio al Miglior Cast di Stuntman della stagione, che è per altro l'unica nomination ricevuta dal cinecomic Marvel Studios ai SAG Award, il che è un centro perfetto per il film, che ha vinto il solo riconoscimento possibile.



Ha battuto nella categoria film come Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold, The Irishman di Martin Scorsese, Joker di Todd Phillips e C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. Tendenzialmente, comunque, il premio va ultimamente ai film di genere cinefumettistico. Lo scorso hanno ha vinto ad esempio Black Panther e quello prima Wonder Woman.



Rivedremo Avengers: Endgame anche agli Oscar 2020, dov'è candidato per i Miglior Effetti Visivi. Ha anche una nomination ai Grammy Awards per la Miglior Colonna Sonora in un contenuto cinematografico.



Vi lasciamo alla recensione di Avengers: Endgame.