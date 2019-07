In che modo Avengers: Endgame potrà collegarsi alla Fase 4 del MCU?

Kevin Feige e Marvel si sono presentati al Comic-Con International di San Diego e hanno rivelato i loro piani per la Fase 4 del MCU, che a differenza del passato durerà solo due anni invece dei soliti quattro, ma includerà sia lungometraggi cinematografici che serie tv per Disney+.

Ciò che sorprende è che alcuni attesissimi sequel che la maggior parte dei fan e della stampa aveva dato per certi, come Spider-Man 3, Captain Marvel 2, Black Panther 2 e Guardians of the Galaxy 3 saranno tutti capitoli della Fase 5, con gli inaspettati Thor 4 e Doctor Strange 2 come unici "nuovi episodi" di saghe già avviate.

Al posto dei succitati sequel arriveranno invece tre nuovi film stand-alone, come Black Widow, Gli Eterni e Shang Chi che andranno a braccetto con le serie tv The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, What If ...?, Loku e Occhio di Falco.

In che modo, quindi, l'eredità di Avengers: Endgame sarà raccolta dalla Fase 4? Proviamo a scoprirlo insieme.

Thanos : i lettori dei fumetti Marvel già sapranno che il villain interpretato da Josh Brolin è il figlio più celebre di due Eterni, che millenni fa colonizzarono Titano. Gli Eterni sarà il secondo film Marvel Studios del 2020 (il primo è Black Widow), con un'uscita prevista per il 6 novembre dell'anno prossimo, e da ciò che sappiamo al riguardo (pochissimo) il progetto dovrebbe coprire interi millenni del MCU. Thanos è a tutti gli effetti uno degli Eterni, e chissà che il film non ce ne racconti sorprendentemente le origini.

Asgardiani della Galassia : fra i tanti epiloghi di Endgame, quello più proiettato al futuro è senza dubbio la partenza di Thor dalla Terra in compagnia dei Guardiani della Galassia. Tuttavia, dopo l'annuncio di Thor: Love & Thunder, previsto per novembre 2021, ha spiazzato un po' tutti, dato che era lecito aspettarsi di rivedere il personaggio di Chris Hemsworth solo una volta arrivato Guardiani della Galassia 3; James Gunn ha invece specificato che il suo film sarà ambientato dopo quello di Taika Waititi, quindi a questo punto è molto probabile che Thor lasci la navicella di Star Lord prima di quel film: che ciò accada ne Gli Eterni?

Scarlet Witch : Falcon & The Winter Soldier arriverà nell'estate del 2020, dopodiché la seconda serie tv Disney+ prevista è WandaVision, con protagonisti Wanda e Visione. Il secondo è stato ucciso da Thanos in Avengers: Infinity War: ma come farà l'eroe impersonato da Paul Bettany a tornare in vita? Tony Stark non è più in giro per ricostruirlo, e Banner-Hulk da solo (o da soli) potrebbero non bastare. Che i poteri di alterazione della realtà di Wanda vengano sprigionati come non mai?

Il nuovo Doctor Strange "horror" : Kevin Feige ha dichiarato che WandaVision e Doctor Strange In The Multiverse of Madness sarebbero stati due progetti molto legati, e non solo per la presenza di Elizabeth Olsen (Wanda) nel film con Benedict Cumberbatch: non è chiaro quale delle due opere uscirà prima, se il secondo capitolo della saga di Doctor Strange (data di uscita: 7 maggio 2021) o la serie Disney+ (prevista per un periodo indicativo descritto come "primavera del 2021") ma è possibile che Visione sarà riportato in vita nel film di Scott Derrickson così da essere a disposizione per la serie tv.

Da Occhio di Falco a Ronin e ritorno : abbiamo visto Occhio di Falco in un momento piuttosto buio della sua vita in Endgame, durante il quale ha assunto l'identità dello spietato giustiziere Ronin. La serie per Disney+ dovrebbe a sua volta condurre Ronin sulla rotta per tornare ad Occhio di Falco, attraverso un percorso di redenzione che passerà per la sua allieva Kate Bishop, presumibilmente prossima Occhio di Falco per il futuro del MCU. Inoltre pare che la serie tv racconterà anche episodi del "periodo Ronin" del personaggio, alternandosi probabilmente tra presente e passato.

I Dieci Anelli : l'annuncio di Shang-Chi al Comic-Con non è stato una sorpresa, ciò che invece ha sorpreso davvero è stato come il film si legherà a doppio filo a fatti narrati nella Infinity Saga: i Dieci Anelli è infatti un'organizzazione terroristica vista più volte nei film Marvel Studios, dalla saga di Ant-Man a quella di Iron Man, con la quale sarà ancora di più interconnessa dato che mostrerà il vero Mandarino (quello visto in Iron Man 3 e interpretato da Ben Kinglsey era solo una copia farlocca del terrorista autentico col quale dovrà vedersela Shang-Chi). Naturalmente il film sarà ambientato dopo Endgame, quindi in un mondo in cui Ronin ha spazzato via la gran parte delle organizzazioni criminali: è possibile che il vuoto di potere lasciato dalla Yakuza e dai Cartelli Messicani sia stato riempito dai Dieci Anelli?

Regina Valchiria e la nuova Thor : Thor ha lasciato la Terra con i Guardiani, ma lo ha fatto solo dopo aver passato la reggenza di Asgard nelle mani di Valchiria. Il personaggio di Tessa Thompson sarà la prima supereroina apertamente LGBT del MCU, e il fatto che Thor 4 sia sottotitolato Love & Thunder lascia presumere che anche Jane Foster sia pronta ad avventurarsi in una nuova, diciamo così, fase della sua vita. Sarebbe particolarmente strano e sorprendente, o per meglio dire, sarebbe tipicamente da Taika Waititi.

Il nuovo Loki: una delle svolte più inaspettate di Endgame è stato il modo in cui i Russo sono stati in grado di riportare in vita Loki senza effettivamente riportarlo davvero in vita: quella che sarà raccontata nell'omonima serie Disney+ in uscita nella primavera del 2021, sarà infatti il Loki del 2012, come sappiamo un personaggio totalmente diverso rispetto a quello ucciso da Thanos in Infinity War, che lungo un processo di narrazione durato anni si era progressivamente avvicinato al Lato Chiaro della Forza. Che cosa potrà combinare un Loki malvagio di nuovo in possesso del Tesseract e a zonzo per lo spazio-tempo?

Il nuovo Captain America: come si comporterà Sam Wilson nei panni di secondo Captain America dopo il ritiro ufficioso di Steve Rogers? Kevin Feige sa che è probabilmente questa la domanda per la quale i fan del MCU attendono maggiormente una risposta, e non è un caso che la serie tv Disney+ Falcon & The Winter Soldier sia così in anticipo sui tempi rispetto alle altre (arriverà fra un anno, nell'estate del 2020). La serie sarà anche un sequel diretto di Captain America: Civil War, in quanto presenterà il ritorno di Zemo. Rivedremo anche Steve Rogers? Impossibile dirlo al momento.

Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti.

