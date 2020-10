Avengers: Endgame, i Pinewood Studios cambiano nome in vista della grande espansione

I Pinewood Studios di Atlanta, casa delle riprese di film Marvel come Avengers: Endgame e Avengers: Infinity, ha annunciato un rebranding in vista della grande espansione che verrà completata nel 2022: l'insieme delle strutture ha ora preso il nome di Trilith Studios.

Secondo quanto dichiarato dai proprietari (via Variety), Trilith rappresenta i tre pilastri della creatività della narrazione, della costruzione di luoghi e dello sviluppo della tecnologia, e inoltre rende omaggio alle radici britanniche degli studios: il nome è infatti ispirato alle strutture a tre pietre dello Stonehenge, celebre sito neolitico situato vicino a Salisbury, nel Regno Unito.

Attivo dal 2014 e inaugurato dalle riprese del primo Ant-Man, l'impianto ha in programma un'espansione da oltre 20.000 metri quadrati i cui lavori dovrebbero terminare entro la primavera del 2022. Situati attualmente ad Atlanta, gli studios occupano 700 acri e ospitano più di 50 attività legate all'industria della produzione.

La struttura ha dovuto chiudere lo scorso marzo, pochi giorni dopo l'annuncio dell'espanzione, a causa della pandemia, ma grazie ai nuovi protocolli di sicurezza ha potuto riaprire per l'estate. "Ci siamo chiesti come avremmo potuto rendere l'impianto di produzione il più sicuro possibile, così siamo diventati esperti nella riduzione microbica" ha dichiarato il CEO dei Trilith Studios Frank Patterson. "I nostri luoghi dovevano essere assolutamente i più sicuri. Così siamo stati in grado di aprire per giugno."