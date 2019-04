Avengers: Endgame, Peter Serafinowicz non conferma né smentisce l'arrivo del Nova Corp

Dopo i primi dettagli su Iron Man e Thanos e soprattutto sulle loro nuove armi e armature, emergono nuove informazioni sull'atteso nuovo capitolo MCU Avengers: Endgame.

Nel corso di un'intervista con ScreenRant l'attore Peter Serafinowicz, interprete di Denarian Saal in Guardiani della Galassia di James Gunn, non ha confermato né smentito un possibile coinvolgimento del Nova Corp nel film dei fratelli Russo.

Quando gli è stato chiesto se il Nova Corp, del quale il suo personaggio faceva parte insieme a quelli di Glenn Close (Irani Rae) e John C. Reilly (Rhomann Dey), avrà un ruolo in Endgame, l'attore è rimasto freddissimo dichiarando: "Purtroppo non posso né confermare né smentire."

Considerando che il personaggio di Serafinowicz è morto eroicamente durante la Battaglia di Xandar, è possibile che l'attore non sia a conoscenza delle informazioni sulla possibilità che i suoi compagni di squadra Nova compiano in Endgame. Essendo i viaggi nel tempo una parte importante nel contesto della trama, è possibile che il film possa mostrarci il pianeta Xandar molto prima della Decimazione di Thanos oppure, in un flashback per rivelarci come il villain sia riuscito ad ottenere la prima Gemma dell'Infinito. C'è anche la possibilità che alcuni degli eroi sopravvissuti si riuniscano con i restanti membri della Nova Corp per affrontare una volta per tutte il Pazzo Titano.

La risposta dell'attore è comunque volutamente sibillina, dato che avrebbe potuto semplicemente dichiarare di non saperne nulla e lavarsene le mani. Nelle scorse settimane, c'erano state delle voci di corridoio secondo quali l'amato personaggio Marvel Nova apparirà in Avengers: Endgame, ma anche se le dichiarazioni di Serafinowicz non le mettono a tacere definitivamente, al momento siamo ancora nel campo delle speculazioni.

Ne saggeremo la veridicità quando il capitolo finale della Infinity Saga arriverà nei cinema italiani, dal 24 aprile prossimo.