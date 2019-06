Avengers: Endgame, ecco perché finisce la storia tra Hulk e Black Widow

In Infinity War e Avengers: Endgame il tempo era talmente prezioso che gli sceneggiatori non sono riusciti a concludere l’arco narrativo di alcuni personaggi come avrebbero voluto. La trama degli ultimi due capitoli dei Vendicatori era infatti così densa da aver richiesto alcuni sacrifici.

Era inevitabile che alcune sottotrame fossero destinate a rimanere in sospeso per dedicare alla lotta dei supereroi con Thanos tutto il tempo e l’attenzione possibile. Tra gli aspetti che sono passati in secondo piano c’è la storia d’amore tra Hulk (Mark Ruffalo) e Black Widow (Scarlett Johansson). I due personaggi si erano avvicinati in Age of Ultron (2015) e i loro sentimenti reciproci erano così forti che Natasha riusciva a calmare la rabbia di Hulk.

La loro relazione si interruppe perché dopo Age of Ultron Bruce Banner era volato nello spazio per collaborare con Thor (Chris Hemsworth) in Thor: Ragnarok del 2017. I fan del MCU si aspettavano che i due riprendessero il discorso interrotto con il successivo Avengers: Infinity War, ma non è stato così. “Ci abbiamo certamente provato” ha detto il co-sceneggiatore Stephen McFeely. “In Infinity War c’erano delle scene. Le avevamo scritte, le avevamo girate. Ma presto è stato chiaro che tutto ciò che non faceva parte della trama principale non poteva sopravvivere. Dovevamo arrivare al traguardo. Non puoi completare delle sottotrame solo perché lo vorresti.”

Tutta la storia tra Bruce e Natasha si riassume così in quello sguardo suggestivo che i due si scambiano quando Hulk si ripresenta alla sede Avengers dopo il suo ritorno sulla Terra. E anche in Endgame, Hulk riporta danni permanenti e reagisce con rabbia alla morte di Black Widow, ma è ciò che fanno anche tutti gli altri.

È andata così, almeno per adesso. Chissà che la Marvel non cerchi in futuro di dedicare spazio a questa love story tra supereroi, magari proprio nello stand-alone sulla Vedova Nera.