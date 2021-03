Avengers: Endgame, perché Disney ha lasciato che Avatar lo superasse al box office?

Come anticipato fin dall'annuncio del ritorno di Avatar nelle sale cinesi, ieri il film di James Cameron ha incassato i (pochi) milioni di dollari necessari per superare Avengers: Endgame e tornare in vetta alla classifica del box office all-time (inflazione esclusa ovviamente).

Ma essendo entrambi titoli di proprietà della Disney, che ha ottenuto i diritti del franchise di Avatar in seguito alla titanica acquisizione di 20th Century Fox, come mai la compagnia ha lasciato che il film Marvel perdesse il record che aveva conquistato con fatica neanche due anni fa? Il motivo principale, oltre allo scontato bisogno di liquidità in tempo di Covid, è molto banalmente una questione di marketing.

Mentre il Marvel Cinematic Universe continua a macinare successi anche dopo la conclusione dell'Infinity Saga, basti vedere i numeri raggiunti da WandaVision e l'interesse generale che circonda gran parte dei progetti della Fase 4, Avatar 2 debutterà al cinema nel 2022 (si spera) a 13 anni di distanza dall'uscita della pellicola originale, e in questo modo potrà essere pubblicizzato come il sequel del "film più grande della storia del cinema". Un'etichetta non da poco in termini di promozione, visto che la House of Mouse avrà bisogno di tutta la spinta possibile per vendere al pubblico ben 4 nuovi capitoli della saga.

L'uscita di Avatar 2, lo ricordiamo, è fissata al 16 dicembre 2022, mentre i film successivi arriveranno rispettivamente a fine 2024, 2026 e 2028. Nel frattempo, i Marvel Studios e i fratelli Russo hanno fatto le loro congratulazioni ad Avatar e James Cameron per il risultato.