Avengers: Endgame, ecco perché Bucky non è il nuovo Captain America

Quando a mesi dall'uscita di un film si continua a discutere delle scelte di un regista o dell'opportunità di alcuni colpi di scena, significa che il film in questione è entrato di prepotenza nell'immaginario collettivo. Per Avengers: Endgame è stato indubbiamente così.

Tra gli eventi del finale del film, Falcon (Anthony Mackie) ha assunto il mantello e lo scudo di Captain America. Una scelta che non è stata così sorprendente, anche se per alcuni fan del Marvel Cinematic Universe il ruolo sarebbe dovuto toccare a Bucky (Sebastian Stan). Anche i fratelli Russo ne hanno parlato in una recente video intervista con Wired.

"La cosa che abbiamo adorato esplorare di Bucky è che ha una storia molto complicata" ha spiegato Anthony Russo. "Ha una mente danneggiata. Non vuoi davvero consegnare un'arma così potente a qualcuno che è così vulnerabile."

Falcon, invece, "è un personaggio straordinario, che sicuramente merita di più lo scudo" ha aggiunto Joe.

Sebastian Stan e Anthony Mackie riprenderanno i rispettivi ruoli nella serie Disney+ Falcon and Winter Soldier. Nella nuova serie, che dovrebbe essere disponibile per lo streaming nell'autunno del 2020, Falcon, novello Captain America, dovrà fronteggiare il barone Zemo (Daniel Brühl).

Negli ultimi giorni sono state rivelate dagli sceneggiatori delle soluzioni alternative per Iron Man in Avengers: Endgame, mentre continuano le teorie dei fan su Tony Stark.