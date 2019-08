Avengers: Endgame, ecco perché Black Panther è tornato per primo

Parlando con i propri fan tramite il Q&A Ask Me Anything di Reddit, i registi Anthony e Joe Russo hanno potuto discutere alcuni argomenti di Avengers: Endgame, il loro ultimo film del Marvel Cinematic Universe.

Nello specifico, un fan Marvel Studios ha voluto sapere come mai Black Panther e i wakandiani sono stati i primi a tornare in vita dopo lo schiocco di dita col quale Hulk ha annullato gli effetti della Decimazione di Thanos.

I fratelli Russo hanno rivelato il ragionamento alla base di questa scelta:

"Abbiamo trascorso molto tempo nella sala di montaggio giocando con il sequenziamento dei portali", ha scritto Joe Russo. "Probabilmente ci siamo decisi al cento per cento solo un mese prima che il film fosse nei cinema. Fin dall'inizio volevamo che fosse Sam il primo a comunicare con Cap tramite la ricetrasmittente, e Sam quando è morto si trovava in Wakanda, quindi per logica abbiamo deciso che il primo portale ad aprirsi sarebbe dovuto essere quello dei wakandiani. E per la stessa logica, la prima persona che doveva uscire fuori dal portale wakandiano non poteva non essere il re del Wakanda, con tutto il suo esercito al seguito."

Ecco quindi l'ennesima prova di quanto la produzione Marvel Studios non lasci nulla al caso. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altre notizie, vi lasciamo all'annuncio di un progetto segreto dei fratelli Russo e come Endgame ha chiuso il cerchio di Captain America, Thor e Iron Man.